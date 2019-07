Descenders erscheint noch dieses Jahr für die Nintendo Switch

Über 600 000 Spieler haben sich mit Descenders über Steam und Xbox One an steile Abhänge in bester Downhill-Manier gewagt. Umso weniger ist es verwunderlich, dass No More Robots und RageSquid ihren Erfolg noch weiter steigern wollen und den Titel somit im Laufe des Jahres auch noch auf der Nintendo Switch veröffentlichen werden. Dabei soll die Version für die Nintendo Switch jedes Update und jeden bisher veröffentlichten Content selbstverständlich mit sich bringen.

Das erwartet euch bei Descenders

Zufallsgenerierte Strecken: Mit jedem Durchgang erwarten euch andere Hindernisse und Sprungschanzen.



Freestyle-Bike-Steuerung: Dank der innovativen Steuerung bestimmt ihr über die Gewichtsverlagerung und das Handling eures Fahrers/Bike.



Rogue-Bike: Verdient euch mit jedem Spiel neue Mutatoren, um euren Fahrstil individuell anzupassen.



Online-Repräsentationssystem: Haltet eure Freunde und andere Spieler auf der ganzen Welt mit verschiedenen Online-Ranglisten auf den Laufenden. Zusätzlich schaltet ihr dadurch neue Fahrräder frei.



Voll lizenzierter Soundtrack: Dank einer Partnerschaft mit dem Label Liquicity soll ein wuchtiger Soundtrack auf euch warten.



Werde zum Descender: Überlebe das Spiel in einem Durchgang und erreiche die Ränge der legendären Descender

