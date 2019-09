Nintendo Direct: Luigi’s Mansion 3 Multiplayer vorgestellt

Nintendo präsentierte in der heutigen Direct die ersten Szenen aus dem Multiplayer zu Luigi’s Mansion 3. Im sogenannten Polterpark könnt Ihr mit bis zu acht Spielern in Teams zu jeweils 4 Spielern gegeneinander antreten. So tritt ein Team aus Luigis und eines aus Fluigis gegeneinander an um zu sehen wer die meisten Geister besiegen, wer die meisten Münzen sammeln oder wer die meisten Ziele zerstören kann. Die wird ebenfalls im Couch Coop mit 8 Joycons funktionieren. Luigi’s Mansion 3 erscheint pünktlich zu Halloween am 31.10.2019.