The Pokémon Company hat heute den offiziellen Releasetermin von New Pokémon Snap für Nintendo Switch enthüllt. So dürfen Pokémon-Fans ab dem 30. April 2021 die Taschenmonster wieder gekonnt mit der Kamera einfangen und tolle Schnappschüsse anfertigen.

In New Pokémon Snap erkunden Spieler die malerischen Inseln der Lentil-Region. Die unberührte Natur dieser Gegend bietet vielfältige Areale – von dichten Dschungeln bis hin zu weitläufigen Wüsten ist alles dabei. Zahlreiche Pokémon sind hier heimisch und warten nur darauf, entdeckt zu werden. Als angehender Fotograf begeben sich Spieler in New Pokémon Snap auf eine Expedition, um die wilden Pokémon zu fotografieren, während sie in Lentil ihrem Alltag nachgehen. Unterstützt werden sie dabei von Professor Mirror und seiner Assistentin Rita.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zum Spiel sehen:

Nach jeder Expedition beurteilt Professor Mirror die Fotos der Spieler. Die Bewertung hängt von der Pose des Pokémon sowie seiner Größe, Blickrichtung und Positionierung im Bild ab. Im Laufe ihrer Erkundungen werden Spieler ganz neue Ausdrucksformen und Verhaltensweisen von Pokémon entdecken. Sie werden viele Fotos schießen müssen, um ihren Pokémon-Fotodex mit ihren Lieblingsschnappschüssen zu füllen.

Quelle: PM The Pokémon Company