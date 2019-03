Im November 2018 erschien mit Pokémon Let’s Go, Pikachu! und Evoli! das erste große Pokémon-Abenteuer für die Nintendo Switch. In unserem Testbericht konnten die Remakes des Gameboy-Klassikers Pokémon Gelb vollends überzeugen. Nun möchten wir den Start in den Frühling zum Anlass nehmen, um die Pokémon-Jagd zu eröffnen und verlosen gemeinsam mit Nintendo Deutschland ein Exemplar von Pokémon Let’s Go, Evoli! mitsamt eines Pokéball Plus.

Der Preis in diesem Gewinnspiel:

einmal ein Exemplar des Nintendo Switch-Spiels Pokémon Let’s Go, Evoli! und ein Pokéball Plus mit dem seltenen Pokémon Mew

So nehmt ihr an der Aktion teil!

Wie viele von euch wissen, könnt ihr Pokémon Let’s Go, Pikachu und Evoli kooperativ mit einem zweiten Mitspieler bestreiten. Hierbei durchstreift ihr gemeinsam Kanto und kämpft Seite an Seite in den Pokémon-Kämpfen. Diese Funktion ist in diesem Serienteil erstmals integriert, weshalb wir sehr gern von euch wissen wollen in welchem Moment ihr euch diese Funktion bereits in einem der früheren Serienableger gewünscht hättet? Begründet eure Wahl bitte mit zwei bis drei Sätzen und sendet selbige mit dem Kennwort: „Pokémon Gewinnspiel“ an Chris“at“gamezgeneration.de

Zeit für die Einsendung habt ihr diesmal bis Sonntag, den 07. April 2019 um 23:59 Uhr.

Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel:

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Gewinnspielkooperation