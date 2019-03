Wenn wir unterwegs sind oder gelangweilt in den eigenen vier Wänden auf den nächsten Termin warten, kommt es auf die richtige Unterhaltung an. Hier kommen die besten Games ins Spiel. Um diese sowohl zuhause als auch unterwegs spielen zu können, blicken wir folgend auf die besten Spiele, die keinen Download erfordern.

Kategorie Sport: Goalunited

One of the best games @goalunited you can bet on football and other sports but manage their own club is changing. pic.twitter.com/BctymQseKX — Stanislav Moravec (@StandaMoravec) 25 May 2016





Der Fußball ist die beliebteste Freizeitbeschäftigung der Deutschen. Kein Wunder, wenn man bedenkt, wie erfolgreich die Bundesliga und Nationalmannschaft in der Vergangenheit bereits waren. Entsprechend populär sind deshalb auch die großen Fußball-Games wie FIFA, PES und der Football Manager, die allesamt jedes Jahr erscheinen. Unsere Aufmerksamkeit gilt jedoch einem Spiel, das auch online im Browser spielbar ist: Goalunited. Es handelt sich um eine Simulation, in der ein eigenes Team übernommen wird, das daraufhin in Echtzeit weiterentwickelt wird. Das Stadion kann ebenso ausgebaut, wie neue Spieler auf dem Transfermarkt verpflichtet werden. Da der Spieler am untersten Ende der Ligenpyramide beginnt, kann er sich zum Aufstieg hocharbeiten.

Kategorie Spaß: Gladiator – Road to Rome

Wem der virtuelle Sport inklusive Management-Funktion keinen allzu großen Spaß macht, ist in der Kategorie Spaß besser aufgehoben. Hier bieten sich vor allem Glücksspiele wie Slotmaschinen an. Warum das so ist? Es handelt sich um überaus kurzweilige Spiele, deren einzelne Runden schnell vorüber sind, bevor die nächste schon wieder neues Glück verspricht. Wenn du slot games spielen möchtest, hast du eine riesige Auswahl zur Verfügung. Eine besonders beliebte Thematik ist das alte Rom, das den Schauplatz für Gladiator – Road to Rome darstellt. Es handelt sich um einen klassischen Slot mit fünf Walzen. Ein Klick auf den Info-Button zeigt die diversen Gewinnmöglichkeiten an. So sind vor allem die zweite bis vierte Walze von Bedeutung, wenn dort das Gladiator-Symbol den Jackpot repräsentiert. Spaß im Spiel ist damit garantiert.

Kategorie Kampf: Forge of Empires

⚖️ Balance is key in Forge of Empires!

What tips would you offer a new player?

https://t.co/e8nR3ouHSk pic.twitter.com/NlYTVV7rG0 — Forge of Empires (@FoEmpires) 24 July 2018





Das Echtzeit-Strategiespiel wurde bereits 2012 veröffentlicht und überzeugt seine Spieler nach wie vor. Schon acht Wochen nach der erstmaligen Beta-Veröffentlichung erreichte das Spiel eine Million Spieler. Im Spiel führst du dein Dorf aus der Steinzeit in die Zukunft, sofern es dorthin gelangt. Der vorhandene Bauplatz kann immer wieder erweitert werden; gleiches gilt für die zur Verfügung stehenden Ressourcen. Das Spiel selbst erinnert ein wenig an die legendäre Civilization-Reihe, in der ebenfalls eine Stadt aufgebaut wird, die aus kulturellen Gebäuden, Produktionsstätten etc. besteht. Schließlich kämpfen die diversen Armeen gegeneinander. Während CIV wohl am öftesten als Singleplayer-Game gespielt wird, überzeugt vor allem der Multiplayer-Ansatz von Forge of Empires.

Kategorie Simulation: Rail Nation

Mit Rail Nation erhältst du ein Browser-Spiel, das auf ein Multiplayer-Konzept ausgelegt ist. Die Spielidee ist es, ein Eisenbahnimperium zu errichten, das mit einem kleinen Unternehmen beginnt. Mit der Eisenbahn werden Waren und Güter an Betriebe sowie Städte geliefert. Hier kommt der Multiplayer-Ansatz ins Spiel: Kooperationen zwischen den Spielern sind möglich. Die vorhandene Landkarte ist nicht real, sondern beinhaltet 50 fiktive Städte sowie 1.078 Betriebe. Durch den Bau von Gleisen können diese miteinander verbunden werden. Dank des in Echtzeit stattfindenden Spiels ist Rail Nation zum Teil jedoch mit recht langen Wartezeiten auf die nächste Lieferung verbunden.