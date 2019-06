Eines der großen Highlights im diesjährigen E3-Portfolio von Nintendo ist mit Sicherheit Luigi’s Mansion 3. Im nunmehr dritten Serienteil verschlägt es unseren Helden in ein Luxushotel. Gemeinsam mit Mario, Peach und den Toads möchte Luigi hier ein paar entspannte Tage verbringen. Doch wie es der Zufall so will kommt es anders als man denkt.

Natürlich ist das Hotel mit Geistern bevölkert und es liegt an Luigi diese einzufangen und seine Freunde zu retten. Dabei stehen ihm einmal mehr die Gadgets von Professor I. Gidd zur Verfügung. Mit dem nagelneuen Geistersauger Schreckweg FL-U könnt ihr die unfreundlichen Gesellen nicht nur einsaugen, sondern diesmal auch mit Schleuderangriffen schwächen oder einen sogenannten Saugschuss ausführen.

Zusätzlich wird das Spiel über einen kooperativen Spielmodus verfügen, bei dem ein zweiter Spieler die Kontrolle über „Fluigi“ übernimmt. Dies ist ein Gelee-Klon unseres Helden, der sich auch durch enge Spalten pressen kann, dafür aber besonders anfällig für Wasser ist.

Eine Rückkehr feiert zudem der Wirrwarrturm-Modus. Hier könnt ihr mit bis zu acht Mitspielern lokal und online auf Geisterjagd gehen und dabei euer Können unter Beweis stellen. Passend dazu wurde auch ein umfangreiches Video veröffentlicht, welches wir euch hier präsentieren möchten:

Luigi’s Mansion 3 soll 2019 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.

