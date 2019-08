Heute hat Nintendo einen neuen Trailer zu Astral Chain auf deren Youtubekanal hochgeladen. Im Video gibt es eine kurze Einleitung zu den Mitstreitern an eurer Seite, danach wird noch Gameplay in PlatinumGames Marnier gezeigt. Astral Chain erscheint am 30.08.2019 auf der Nintendo Switch.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle