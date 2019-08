Fantasy-Rollenspiel Decay of Logos erscheint noch in diesem Monat

Das Fantasy-Rollenspiel Decay of Logos der portugiesischen Entwickler von Amplify Creations hat endlich einen Release-Termin erhalten. Noch in diesem Monat wird das farbenfrohe Abenteuer für PC und Konsolen erscheinen.

Decay of Logos erscheint Ende August

Optisch und spielerisch erinnert das Indie-Rollenspiel Decay of Logos an eine Mischung aus The Legend of Zelda und Dark Souls. Ein interessanter Mix, der bereits bei unserer Anspielsitzung im Rahmen der gamescom 2018 einen sehr guten Eindruck hinterließ.

Rund ein Jahr später ist das Spiel endlich fertig und wird noch in diesem Monat für PC und Konsolen erscheinen. Während PlayStation-4-Spieler bereits am 27. August loslegen dürfen, erscheint das Spiel am 29. August für Nintendo Switch.

Einen Tag später dürfen dann auch Spieler auf PC und Xbox One das Abenteuer antreten. Zur nahenden Veröffentlichung wurde Decay of Logos zudem mit einem neuen Trailer bedacht, den wir euch nicht vorenthalten wollen.