Final Fantasy VII erscheint nächste Woche für Nintendo Switch und Xbox One

Final Fantasy VII gehört wohl zu den beliebtesten Ablegern der Reihe von Square Enix. Das Zusammenspiel von gelungener Handlung und taktischem Kampfsystem konnte zu seiner Zeit und sogar heutzutage noch zahlreiche Spieler in seinen Bann ziehen. Umso weniger verwunderlich ist es, dass es in der Zukunft ein Remake in einem neune Gewand geben soll. Bis es aber soweit ist, wird noch eine ganze Menge Zeit ins Land ziehen. Damit ihr diese Wartezeit aber gebührend überbrücken könnt, wird nächste Woche, genauer gesagt am 26. März 2019, Final Fantasy VII seinen Weg auf die Nintendo Switch und die Xbox One finden.

Hier der Trailer der damals erschienen PlayStation 4 Version:

