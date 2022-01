Super Mario ist weltweit der beliebteste Videospiel-Held überhaupt. Seine Abenteuer begeistern SpielerInnen jeden Alters und vermutlich hat jeder von uns schon einmal versucht dem tapferen Klempner bei der Rettung von Prinzessin Peach unter die Arme zu greifen. Im vergangenen Jahr erschien mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ein besonders umfangreiches Spiel, welches unseren Helden direkt mit zwei Abenteuern konfrontierte. Den Testbericht zum Nintendo-Switch-Spiel könnt ihr hier nachlesen. Damit ihr auch etwas Super Mario-Feeling in die eigenen vier Wände bringen könnt, verlosen wir in diesem Gewinnspiel drei coole Fanpakete rund um die Nintendo-Ikone.

Die Preise:

Je eines von drei Super Mario Fanpaketen mit folgendem Inhalt: je eine Deko-Tischlampe in „?-Block-Optik“, ein Set an Untersetzern im Super Mario Party-Design, ein Super Mario Notizbuch, ein Power-Pilz T-Shirt, ein Thermo-Trinkbecher, ein Toad-Schlüsselanhänger sowie eine Super Mario Thermoskanne

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil!

In dieser Gewinnspiel-Woche wollen wir von euch wissen, welcher Fail euch bereits in dem Nintendo Switch-Spiel Super Mario 3D World + Bowser’s Fury unterlaufen ist. Habt ihr kurz vor dem Levelboss die Nerven verloren und seid in die Lava gestürzt? Wolltet ihr alle Münzen einsammeln und habt dadurch die Zeit aus den Augen verloren? Teilt uns euer Erlebnis mit und schon landet ihr im Lostopf für eines der drei Pakete! Im Nachgang an die Aktion veröffentlichen wir eure Fails hier auf der Gewinnspielseite.

Zeit für eure Teilnahme habt ihr bis Montag, den 24. Januar 2022 um 23:59 Uhr. Bitte sendet eure Teilnahme via E-Mail an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt folgenden Betreff „Super Mario Fail“.

Teilnahmebedingungen:

Eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

Es ist nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind MitarbeiterInnen und deren direkten Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung im Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss und der Auswertung der GewinnerInnen, werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten ihren jeweiligen Gewinn an die bei uns übermittelte Adresse, die im Nachgang an den Versand ebenfalls gelöscht wird.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Unterstützung der Gewinnaktion.