Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution erscheint exklusiv für die Nintendo Switch

Das Urspiel Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist erschien schon vor einiger Zeit auf der PlayStation 4 und der Xbox One. Mit dem Zusatz Link Evolution erscheint jetzt auch in Kürze schließlich eine erweiterte Fassung des Spiels exklusiv für die Nintendo Switch.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Über 9000 Karten aus dem Trading Card Game

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution wird es dem Spieler ermöglichen, zwischen mehr als 9000 offiziellen Karten aus dem Trading Card Game (TCG). Außerdem werdet ihr die Chance bekommen bestimmte Szenen aus dem Anime nachzuspielen und natürlich auch die damit inbegriffenen Charaktere zu besiegen. Das Spiel umfasst dabei den Beginn des Animes und reicht bis zu den modernen Staffeln Arc-V und VRAINS. Manchmal sollte ihr sogar in die Rolle des Schurken schlüpfen dürfen.

Lokaler und Online-Multiplayer vorhanden

Wie schon im damals erschienen Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist, wird auch die erweiterte Version einen Online-Multiplayer beinhalten. Zusätzlich soll es aber auch möglich sein sich lokal zu duellieren. Moderne Mechaniken, wie beispielsweise die Link-Beschwörung, wird es ebenfalls geben.

Wann erscheint das virtuelle Kartenspiel?

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution soll diesen Sommer exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen.

Quelle