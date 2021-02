Electronic Arts und das Entwicklerteam der Hazelight Studios haben einen brandneuen Trailer zu dem kommenden Koop-Adventure It Takes Two veröffentlicht, welches am 26. März 2021 erscheinen soll. It Takes Two steckt voller genreübergreifender Herausforderungen und nimmt die Spieler mit auf eine metaphorische Reise, in der Gameplay und Handlung miteinander verschmelzen und die Grenzen des interaktiven Storytellings ausgeweitet werden.

Den neuen Gameplay-Trailer könnt ihr hier bestaunen:

In It Takes Two schlüpfen die Spieler in die Rollen von Cody und May, einem zerstrittenen Paar, das sich auf unbekannte magische Weise in Puppen verwandelt. Gefangen in einer fantastischen Welt, in der sich hinter jeder Ecke eine neue Überraschung verbirgt, müssen sie widerwillig lernen, ihre Differenzen zu überwinden, ihre zerrüttete Beziehung zu retten und ihren Weg zurück nach Hause zu ihrer geliebten Tochter Rosie zu finden.

It Takes Two wird am 26. März 2021 für Playstation 4 und Xbox One erscheinen. Ein kostenloses Upgrade auf Playstation 5 und Xbox Series X soll am selben Tag möglich sein.

Quelle: Pressemeldung Electronic Arts