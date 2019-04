Der Entwickler Dangen zeigt zu deren Actionspiel Astalon: Tears of The Earth einen neuen Trailer. Der Titel erscheint noch in diesem Jahr für alle Current Gen Konsolen und PC (Steam).

In Astalon: Tears of The Earth wandert ihr mit drei Entdecker durch eine postapokalyptiasche Wüste. Ziel ist es einen Weg zu finden die Menschen in deren Heimatdorf zu retten. Ein dunkler, verwinkelter Turm wurde aus den Tiefen der Erde nach oben geschoben. Die Entdecker hoffen darauf in ihm die benötigten Antworten zu finden.

Astalon: Tears of The Earth gilt als Homage an verschiedene Titel der 80er Jahre. Doch beherbergt mehr Mechaniken als der anfängliche Eindruck vermuten lässt. Jeder der Charaktere hat neben einer eigenen Persönlichkeit auch einzigartige Fähigkeiten welche das erkunden des dunklen Turms ermöglichen.

Natürlich habt ihr Widersacher auf eurem Weg. Diese gilt es zu besiegen. Darüber hinaus gibt es Rätsel zu lösen, als auch mächtige Gegenstände zu finden, um eine höhere Etage des Turmes zu erreichen.