Nintendo hat eine Reihe von Indie-Titeln, die demnächst oder bereits heute erschienen sind, in der brandneuen Indie World-Präsentation über Youtube vorgestellt. Mit dabei sind einige Überraschungen wie Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, das atmosphärische Röki oder auch die Hotline Miami Collection.

Die Higlights im Schnelldurchlauf könnt ihr hier ansehen:

Die gesamte Präsentation haben wir hier für euch:

Quelle: Nintendo DE auf Youtube