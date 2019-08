CD Project Team Red hat den Releasetermin von The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition für Nintendo Switch enthüllt. Der Titel soll am 15. Oktober 2019 sowohl als Retailversion als auch im Nintendo eShop erscheinen und ist zudem auf der gamescom in Köln spielbar. Interessierte Zocker können die Nintendo Switch-Version auf dem Nintendo-Stand in Halle 9 auf der Koelnmesse anspielen.

Passend zur Ankündigung gibt es auch ein brandneues Gameplay-Video zum Spiel:

Quelle: PM CD Project Team Red