In der vergangenen Woche hattet ihr die Möglichkeit auf unserem Portal eines von drei coolen Gewinnpaketen rund um das nagelneue Nintendo Switch-Spiel Luigi’s Mansion 3 zu gewinnen. Bereits in unserem Testbericht konnte Luigi seine Fähigkeiten als Geisterjäger unter Beweis stellen.

Doch nun war der ängstliche Klempner in unserem Gewinnspiel auf eure Hilfe angewiesen und musste drei Geister und seinen Kumpel Fluigi auf unserem Portal finden. Zahlreiche hilfsbereite Spürnasen haben Luigi unter die Arme gegriffen und die Suchobjekte auf folgenden Seiten gefunden:

Fluigi: https://www.gamezgeneration.de/nintendo-direct-luigis-mansion-3-multiplayer-vorgestellt/

Roter Geist: https://www.gamezgeneration.de/entwickler-der-mario-luigi-spiele-meldet-insolvenz-an/

Page Geist: https://www.gamezgeneration.de/angespielt-luigis-mansion-3-auf-der-gamescom-2019/

Schlingel: https://www.gamezgeneration.de/nintendo-direct-luigis-mansion-3-multiplayer-vorgestellt/

Wir danken euch für die zahlreichen korrekten Teilnahmen und haben folgende Gewinner(innen) aus den korrekten Antworten auslosen können:

Preis: Cornelia S. Preis: Familie bzw. Andrea Wag. Preis: Fabian Re.

Alle Gewinner und Gewinnerinnen werden von uns per E-Mail an deren Teilnahme-Adresse kontaktiert, damit die Preise zeitnah versandt werden können. Im Anschluss an das Gewinnspiel werden die E-Mail-Adressen wie in den Teilnahmebedingungen angegeben gelöscht.