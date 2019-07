Das erste Yo-kai Watch wird aller Voraussicht nach auf der Nintendo Switch erscheinen

Scheinbar gibt es für Yo-kai Watch-Fans noch einen Grund zur Freude! Haben wir doch erst vor ein paar Tagen davon berichtet, dass Yo-kai Watch 4 auch hierzulande für die Nintendo Switch erscheint. Jetzt wurde mehr oder weniger bekanntgegeben, dass sich Besitzer der Nintendo Switch zusätzlich noch auf einen Rerelease des ersten Teils von Yo-kai Watch freuen dürfen.

Das originale Yo-kai Watch erschien zu seiner Zeit erstmalig auf dem Nintendo 3DS im Juli 2013. Jetzt hat Level-5s offizielle YouTuberin Dennoji Reto in einem ihrer letzten Videos über die kürzlich angekündigte Nintendo Switch Lite gesprochen.

Dementsprechend sagte sie, dass man an dem Tag, wo die Nintendo Switch Lite erscheint, in der Lage sein wird Ni no Kuni auf der Nintendo Switch zu spielen und später auch das erste Yo-kai Watch.

“On the day Switch Lite releases, you’ll be able to play Ni no Kuni [on your Switch], and later on the first Yo-kai Watch is also coming out, so we would be grateful for your support.