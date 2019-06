Neuer emotionaler Trailer zu Monster Hunter World: Iceborne veröffentlicht

Jäger aufgepasst! Schon am 6. September soll die Jagd in Monster Hunter World von Capcom weitergehen. Die Erweiterung wird auf den Namen Monster Hunter World: Iceborne hören und zusätzlich in einer Edition erscheinen, wo das Basisspiel Monster Hunter World mit enthalten ist. In der Erweiterung sind die Legiana los und scheinen die neue Welt zu übernehmen. Doch nicht nur das, neben den geflügelten Eisdrachen und dem kalten Klima, haben es auch noch andere neue Monster in die Neue Welt geschafft, welche jetzt natürlich nur darauf warten von euch gejagt zu werden. Während ihr den Legiana nachjagt, führt euch der Titel in ein neues schneebedecktes Gebiet, wo ihr euch kurzerhand entscheidet eine weitere Basis aufzuschlagen.

Neuer Trailer

Per Pressemitteilung hat uns jetzt ein neuer Trailer des eisigen Spektakels erreicht, welchen wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen: