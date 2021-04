Passend zum an diesem Wochenende stattfindenden Formel-1-Rennen in Imola haben Codemasters und Electronic Arts heute F1 2021 angekündigt. Das Rennspiel soll am 16. Juli erscheinen und die Teams, Piloten und Strecken der 2021 FIA Formula One World Championship beinhalten. Mit an Bord sind ein neuer Story-Modus, ein erweiterter Karrieremodus mit Zwei-Spieler-Option und mit Portimão, Imola und Jeddah drei neue Strecken, die für alle Spieler kostenlos nach Veröffentlichung des Spiels zur Verfügung gestellt werden.

Mit F1 2021 erhalten Spieler mehr Möglichkeiten, die Emotionen nachzuempfinden, die auf höchstem Wettbewerbsniveau in der Königsklasse an der Tagesordnung sind. F1 2021, das offizielle Videospiel der 2021 FIA Formula One World Championship und der erste Titel der Reihe, der von EA SPORTS veröffentlicht wird, erscheint weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam.

Spieler schwingen sich in „Braking Point“, dem neuen Story-Modus, aus den Reihen eines Formel 2-Piloten zum Star in der Formel 1 auf und erleben eine spannende Karriere. Sie tauchen ein in die glamouröse Welt der F1 und werden Teil des Lifestyles auf und abseits der Strecke: die Rivalitäten, die Emotionen und die Hingabe, die notwendig sind, um auf höchstem Niveau zu bestehen. Der oft gescholtene Devon Butler feiert außerdem nach seinem Debüt in F1 2019 seine Rückkehr.



F1 2021 erweitert den Karrieremodus um eine neue Option für zwei Spieler, mit der Freunde online beitreten und entweder gemeinsam oder gegeneinander spielen, um auf der Strecke ihre Rivalitäten live aufleben zu lassen. Jeder Pilot kann dabei selbst bestimmen, welche Fahrhilfen er in Anspruch nehmen möchte, wodurch auch unerfahrene Spieler mit den Veteranen auf der Rennstrecke mithalten können. Der Karrieremodus umfasst außerdem den neuen „Realen Saisonstart“, durch den Spieler zu jeder Zeit in der laufenden Saison mit den aktuellen Fahrer- und Konstrukteurswertungen einsteigen können.



Die altbekannten Features, die wieder mit an Bord sind, umfassen den Piloten-Manager-Spielmodus „Mein Team“, den Splitscreen-Modus für zwei Spieler, die Möglichkeit, verkürzte Saisons in der F1 und der F2 zu spielen, die Integration von E-Sport sowie zugängliche Menüs und barrierefreie Steuerungsoptionen. Zum ersten Mal erscheint F1 2021 für Xbox Series X|S und PlayStation 5 – mit besserer Grafik und schnelleren Ladezeiten.

„Braking Point ist ein aufregendes, neues Feature, an dem wir schon seit Jahren arbeiten. Wir sind stolz darauf, das Spielerlebnis zu erweitern und Spielern die Höhen und Tiefen des Alltags in der Formel 1 auf und abseits der Strecke zu zeigen“, so Lee Mather, Franchise Game Director bei Codemasters. „Braking Point sorgt für ein ganz neues Spielerlebnis und rückt den Spieler in den Mittelpunkt des größten Rennspektakels auf dem Planeten.“



„Wir sorgen für mehr Optionen und neue Möglichkeiten, das Spiel zu spielen. Mit dem ‚Realen Saisonstart‘ können Spieler ihre Karriere mit der echten F1-Saison in Einklang bringen“, meint Paul Jeal, F1 Senior Franchise Director bei Codemasters. „Die neue Karriere für zwei Spieler sorgt für neue Herausforderungen im ikonischen Spielmodus. Die Spieler können jetzt entweder zusammenarbeiten und gemeinsam im Erfolg baden oder gegeneinander antreten und nach persönlichem Ruhm streben.“

