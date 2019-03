Wie The Behemoth bekannt gaben wird ihr Evergreen Castle Crashers bereits diesen Sommer in der Remastered Fassung auch auf Nintendo Switch und Playstation 4 erscheinen. Auf Xbox One gab es Castle Crashers: Remastered bereits seit 2015. Neben System Shock ist dies damit schon das zweite Remaster, welches heute in unseren News Erwähnung findet.

Das bietet Castle Crashers: Remastered

Im Vergleich zum Original sticht das Remaster vor allem durch eine fünffach höhere Auflösung heraus und durch kosntante 60 FPS. Außerdem diverse sonstige Performance- Updates und kleinere Verbesserungen der Spielmechaniken. Außerdem ist ein neues Minispiel enthalten. Back of Barbarian war im Original nicht enthalten. Es gilt hier anstürmenden Gegnerhorden mit dem Steuerkreuz auszuweichen.

Castle Crashers Remastered coming to Nintendo Switch and PlayStation 4. Read all about it on our blog. https://t.co/y1JiVeyhSS pic.twitter.com/seqUqcyqKD — The Behemoth (@thebehemoth) 19. März 2019

Besonderheiten der Nintendo Switch und PS 4 Version

Beide Systeme hat der Entwickler mit besonderen Funktionen bedacht. Während die Switch durch ihr HD Rumble glänzen darf soll der Controller der PS4 immer in der Farbe der eigenen Spielfigur leuchten. Vergessen wer man ist? Unmöglich!

Quelle: The Behemoth