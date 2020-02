In diesem Jahr steht mit den Olympischen Spielen im japanischen Tokyo eines der größten Sportspektakel des Jahres auf dem Programm. Bereits seit einigen Wochen trainieren Mario, Sonic und deren Freunde fleißig für die Olympischen Spiele, die ihr auch digital auf der Nintendo Switch in Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 (unser Testbericht) erleben dürft. Gemeinsam mit Nintendo Deutschland verlosen wir zwei Exemplare des Spiels in unserem aktuellen Gewinnspiel.

Das sind die Preise:

zweimal je eine Version von Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 für die Nintendo Switch

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Diesmal wollen wir eure ganz persönliche Meinung haben auf welche Art und Weise ihr Mario & Sonic bei den Olympischen Spielen: Tokyo 2020 auf der Nintendo Switch erleben wollt. Aufgrund zahlreicher Steuerungsmöglichkeiten, könnt ihr den spaßigen Sport-Titel sowohl traditionell über die Button-Steuerung oder aber mit dem Pro Controller und einer intuitiven Bewegungssteuerung erleben. Welche dieser Steuerungsarten wäre euer Favorit, wenn ihr die virtuelle Olympiade mit Mario und Sonic spielen würdet? Teilt uns eure Wahl mit einer kurzen Begründung via E-Mail mit.

Stattet die E-Mail mit dem Betreff „Mario & Sonic-Gewinnspiel“ aus und sendet diese an Chris“at“gamezgeneration.de. Zeit für die Teilnahme habt ihr dabei bis Sonntag, den 16.02.2020 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 16. Februar 2020 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles