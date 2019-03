Mit Captain Toad: Treasure Tracker (unser Testbericht) fand im letzten Jahr ein Geheimtipp der Nintendo Wii U seinen Weg auf die Hybrid-Konsole. Dank der aktuellen Nintendo-Plattform ist das Knobelspiel nun auch unterwegs spielbar und wurde kürzlich sogar um eine kostenpflichtige Spezial-Episode sowie neue Funktionen erweitert. Wir haben uns die neuen Inhalte genauer angesehen und verraten euch, ob sich der Download lohnt.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Neue Herausforderungen für Captain Toad

Für alle unter euch, die Captain Toad: Treasure Tracker bereits erfolgreich abgeschlossen haben, stellt Nintendo nun für schmale 5,99 Euro im eShop eine Erweiterung zum Spiel bereit, die euch mit 18 neuen Herausforderungen konfrontiert. Zusätzlich ist auch ein komplett kostenfreies Update zum Spiel erschienen, wodurch ihr das gesamte Abenteuer nun kooperativ mit einem Freund durchspielen könnt. Diese Funktion wurde gut umgesetzt, auch wenn die Übersicht hier und da etwas leidet, wenn sich beide Charaktere nicht in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Nichtsdestotrotz macht es noch mehr Spaß zu zweit auf Schatzsuche zu gehen und die einzelnen Herausforderungen zu komplementieren.

In der neuen Spezial-Episode sind Toad und Toadette nun auf der Suche nach Kronen, die die Stelle der Power-Sterne einnehmen. Dabei besucht das knuffige Heldengespann sowohl bekannte, als auch neue Umgebungen, die immer wieder für kreative Überraschungen sorgen. Mit dabei sind sowohl schaurige Geister-Level, stimmige Piratenschiffe oder ein zuckersüßes Süßigkeiten-Level. Am eigentlichen Gameplay ändert sich natürlich auch in der Zusatz-Episode nicht viel. Mit Toad oder Toadette erkundet ihr Level in Dioramen-Form und sucht selbige nach Schätzen und Geheimnissen ab. Dabei könnt ihr die Levelansicht zu jederzeit frei drehen, um die einzelnen Winkel genau unter die Lupe nehmen zu können.

Denn auf eurer Schatzsuche solltet ihr stets sehr vorsichtig sein. Die Pilzköpfe können sich nur mit Rüben, die sie aus dem Erdreich ziehen und der Spitzhacke gegen ihre Widersacher zur Wehr setzen. Sprungangriffe oder ähnliches gibt es in Captain Toad: Treasure Tracker nicht. Folglich dreht sich das Spiel auch mehr um das Erkunden der Level und lösen von Rätseln. Für mehr Informationen rund um das Gameplay des Spiels, möchten wir auch an dieser Stelle auf unseren letztjährigen Testbericht zum Hauptspiel verweisen, den wir in der Einleitung verlinkt haben.

Auch für Neueinsteiger gedacht

Captain Toad: Treasure Tracker ist ein wirklich gelungenes Knobelspiel für eure Nintendo Switch und dank des Zusatzinhaltes sind auch Neueinsteiger eingeladen in das farbenfrohe Abenteuer hinein zu schnuppern. Passend dazu hat Nintendo im eShop der Switch auch ein digitales Kombipaket geschnürt, welches neben dem Hauptspiel auch die Erweiterung in Form der Spezial-Episode beinhaltet.

Sicherlich werden Kenner des Hauptspiels über das dezente Recycling einiger Level nicht begeistert sein, doch letztlich bietet jedes Level gänzlich neue Aufgaben und Details, die unterhalten können, auch wenn geübte Spieler den Zusatzinhalt sicherlich in gut einer Stunde durchgespielt haben. Für die zusätzlichen Herausforderungen lohnt aber auch ein mehrmaliges Spielen der einzelnen Herausforderungen.

Fazit:

Für 5,99 Euro bekommen Fans von Captain Toad: Treasure Tracker hier einen gelungenen Zusatzinhalt spendiert, der mit kreativen Levelideen und witzigen Herausforderungen aufwarten kann. Sicherlich ist der Umfang mit 18 Herausforderungen nicht gigantisch, steht aber noch im Rahmen zum Preis ein gesundes Maß dar. Dennoch lässt sich hier und da etwas Recycling erkennen, was wir dem DLC aufgrund des geringen Preises allerdings nicht zu übel nehmen. Fans sollten sich den Zusatzinhalt auf alle Fälle nicht entgehen lassen und Neueinsteiger können dank des Bundle-Angebots im Nintendo eShop auch direkt das Komplettpaket erwerben.