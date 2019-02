Apex Legends Guide: Die Waffen im Überblick!

Mit dem kostenlosen Apex Legends hat Respawn Entertainment einen echten Überraschungshit auf den Markt gekommen und wirbelt dazu das Battle Royale-Genre ordentlich auf. Dabei schafft der Titel es hervorragend Helden-Shooter und Battle Royale miteinander zu kombinieren. Sind es doch acht verschiedene Charaktere, zwischen welchen ihr wählen könnt, die mit einzigartigen Fähigkeiten auftrumpfen. Doch was bringt euch ein mächtiger Charakter, wenn eure Ausrüstung nichts taugt? Dagegen wollen wir vorgehen und geben euch in unserem Guide nicht nur einen Überblick über die Waffen von Apex Legends, sondern verraten euch auch, welche Waffe in der jeweiligen Kategorie unser Favorit ist.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Schaut euch doch auch unseren anderen Artikel zu Apex Legends an:

Vorweg wollen wir übrigens noch kurz erwähnen. Manchmal werden wir von einem alternativen Feuermodus sprechen. Den Feuermodus könnt ihr ändern, wenn ihr auf dem Steuerkreuz Links drückt. Der aktive Feuermodus wird euch unten rechts in eurem HUD angezeigt.

Maschinenpistolen (SMGs)



Den Anfang machen wir mit den Maschinenpistolen. Diese sind vor allem im Nahkampf, aufgrund ihrer hohen Feuerrate, besonders mächtig und können euren Gegner in einem minimalistischen Zeitfenster in einen Schweizer Käse verwandeln. Dafür sind sie auf der Entfernung allerdings kaum zu gebrauchen und verbrauchen zusätzlich auch noch eine ganze Menge Munition.

Unsere Empfehlung: Prowler Burst PDW

Unserer Meinung nach ist die beste Waffe hier die Prowler Burst PDW. Sie ist die einzige Waffe ihrer Art, welche auf schwere Munition zurückgreift. Außerdem verschießt sie 5er Salven, welche den Gegner bei kritischen Treffern ganz schnell umnietet.

Schaden 14 (Körper) 21 (Kopf) bzw. 70 und 105 im Feuerstoß Empfohlene Reichweite Kurze- und mittlere Distanz Magazingröße 18 Schuss / Schwere Munition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Hop-Up – Der Feuermodus kann zwischen Feuerstoß und Dauerfeuer umgeschaltet werden

Alternator

Die Alternator erinnert von der Größe stark an eine Pistole. Zwar hat sie eine recht hohe Feuerrate, unterliegt hier aber den anderen Maschinenpistolen. Im Gegenzug punktet sie aber mit einer soliden Genauigkeit, selbst auf mittlerer Distanz.

Schaden 13 (Körper) 19 (Kopf) bzw. 70 und 105 im Feuerstoß Empfohlene Reichweite Kurze- und mittlere Distanz Magazingröße 16 Schuss / Leichte Munition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Lauf

R-99

Diese SMG besticht vor allem durch eine enorme Feuerrate, wodurch ihr die Gegner in Windeseile zersieben könnt, wenn ihr denn trefft. Aufgrund der hohen Feuerrate, ist sie nämlich auch nur schwer kontrollierbar, weswegen sie auch eigentlich nur auf kurzer Distanz brauchbar ist.

Schaden 12 (Körper) 18 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Kurze- und mittlere Distanz Magazingröße 18 Schuss / Leichte Munition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Lauf

Pistolen

Pistolen gehören in Apex Legends eher zu den unbeliebten Gattungen im Spiel. Eigentlich kann man sogar soweit gehen, dass ihr sie nur gebrauchen könnt, wenn ihr gerade nichts besseres findet.

Unsere Empfehlung: Wingman

Das Erkennungsmerkmal der Wingman ist, dass sie viel Schaden austeilt und sogar auf Distanz noch einigermaßen tödlich ist. Anders als vorab beschrieben, ist sie die einzige Pistole, welche ihr, sofern ihr diese beherrscht, bedenkenlos einpacken könnt. Optisch erinnert die Wingman stark an einen Revolver

Schaden 45 (Körper) 90 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere Distanz, mit Übung auch größere Distanz Magazingröße 6 Schuss / Schwere Munition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Hop Up für mehr Schaden bei Kopfschüssen

RE-45

Besonderheit hier ist die vollautomatische Feuerrate der Pistole. Im Gegensatz dazu teilt sie aber nur sehr wenig Schaden aus. Solltet ihr nach dem Absprung schnell einen Feind ohne Rüstung besiegen müssen, kann sie euch dennoch gute Dienste erweisen.

Schaden 11 (Körper) 16 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Kurze Distanz

Magazingröße 15 Schuss / Leichte Munition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Lauf

P2020

Die klassische Pistole, so wie man sie eben auch aus anderen Shootern kennt. Sie stellt wirklich die Waffe der Verzweiflung und letzte Alternative dar.

Schaden 12 (Körper) 18 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Kurze Distanz

Magazingröße 10 Schuss / Leichte Munition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schrotflinten

Vor allem im Nahkampf entfaltet diese Waffengattung ihr volles Potenzial. Die Schrotflinte verschießt eine Ladung kleinerer Projektile, welche sich auf größerer Distanz auffächern und dementsprechend natürlich auch weniger Schaden machen. Auf kurze Distanz hingegen können besagte Geschosse absolut tödlich sein.

Unsere Empfehlung: Mastiff

Für uns ist die Mastiff die Top-Waffe in dieser Kategorie. Nicht etwa, weil sie legendär ist, nur selten zu finden ist und schon voll ausgerüstet daherkommt, auch teilt sie so verheerenden Schaden aus, dass selbst Körpertreffer ein tödliches Ende für den Gegenüber haben können. Ebenfalls besonders: Die Projektile der Mastiff verteilen sich nicht kreisförmig, wie bei anderen Schrotflinten, sondern fliegen in einer horizontalen Linie.

Schaden 144 (Körper) 288 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Kurze Distanz

Magazingröße 4 Schuss / Schrotmunition Aufwertbar durch Findet ihr schon voll ausgestattet

Friedensstifter

Die Friedensstifter (Peacekeeper) entpuppt sich als traditionelle Schrotflinte. Außerdem erinnert sie ein wenig an ein Repetiergewehr, aufgrund der Tatsache, dass ihr eben nach jedem Schuss kurz repetieren müsst. Dadurch fällt natürlich auch die Feuerrate an sich im Vergleich zu den anderen Vertretern der Kategorie etwas langsamer auf. Dafür ist die Schrotladung aber größer und auf nahe Distanz kann die Friedensstifter durchaus ein Werkzeug des Todes darstellen.

Schaden 110 (Körper) 165 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Kurze Distanz, mit dem richtigen Aufsatz (Hop Up) auch auf mittlerer Distanz gefährlich

Magazingröße 6 Schuss / Schrotmunition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Hop Up für geringere Streuung



EVA-8 Auto

Die EVA-8 Auto richtet im Vergleich zu den beiden vorher genannten Schrotflinten nicht ganz so verheerenden Schaden an, dafür eignet sie sich dank schneller Feuerrate und einem großen Magazin hervorragend dafür, um enge Räume zu sichern.

Schaden 63 (Körper) 90 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Kurze Distanz

Magazingröße 8 Schuss / Schrotmunition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Mozambique Shotgun

Die Mazambique könnte man optisch auch schon fast als Pistole einordnen. Besonderheit, warum sie aber auch eher zur Kategorie Schrotflinte passt, ist, dass sie Schrot verschießt. Das Magazin ist mit drei Schuss relativ überschaubar und so richtig viel Schaden kommt auch nicht bei rum, sodass ihr für ein Erfolgserlebnis mit dieser Waffe schon sehr nah am Gegner stehen müsst.

Schaden 45 (Körper) 66 (Kopf)

Empfohlene Reichweite (Sehr) Kurze Distanz

Magazingröße 3 Schuss / Schrotmunition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Leichte Maschinengewehre (LMGs)

Leichte Maschinengewehre oder auch bekannt als „LMGs“ besitzen meistens ein üppiges Magazin und legen den Fokus darauf, den Gegner auf kurze oder mittlere Distanz mit Dauerfeuer ordentlich in die Bredouille zu bringen. Auch der Schaden der LMGs sollte nicht unterschätzt werden und bisher haben zwei solcher Waffen den Weg zu Apex Legends gefunden.

Unsere Empfehlung: Devotion

Spieler von Titanfall 2 dürften die Waffe kennen und auch schätzen gelernt haben. Sie haut nicht nur enorm viel Schaden raus, sondern verschießt ihre Projektile auch mit einer extremen Feuerrate. Zusätzlich dazu ist sie auch noch relativ genau. Einziges Manko an der Waffe ist, dass sie erst ein paar Sekunden braucht, bevor sie aufdreht. Anders gesagt müsst ihr erst etwas schießen, bevor sie ihr ganzes Potenzial entfaltet.

Schaden 17 (Körper) 34 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere Distanz

Magazingröße 44 Schuss / Energiemunition Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Lauf

Hop Up damit die Waffe schneller auf Touren kommt

M600 Spitfire

Die Spitfire ist ein solides LMG, welches sich optimal zum Durchsieben mehrerer Gegner mit nur einem Magazin eignet. Obgleich Handlung und Präzision hier sehr gut sind, solltet ihr vor allem die lange Nachladezeit im Hinterkopf behalten.

Schaden 20 (Körper) 40 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere Distanz

Magazingröße 35 Schuss / Leichte Munition

Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Lauf

Sturmgewehre

Die Sturmgewehre dürften so ziemlich die Allrounder darstellen. Sie machen relativ gut Schaden, haben eine anständige Feuerrate und fühlen sich vor allem bei mittleren Distanzen wohl.

Unsere Empfehlung: VK-47 Flatline

Die Flatline ist unser Favorit in dieser Kategorie, weil sie zum einen ein großes Magazin hat, auf die Vorteile eines Sturmgewehrs dabei aber nicht verzichtet. Es kann noch ordentlich aufgemotzt werden und ist besonders dafür geeignet auf kurze- und auf mittlerer Distanz seine Gegner zu zerpflücken.

Schaden 16 (Körper) 32 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Kurze- und Mittlere Distanz

Magazingröße 20 Schuss / Schwere Munition

Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

R-301 Carbine

Das R-301 Carbine besticht vor allem durch eine gute Genauigkeit, haut aber nicht ganz so viel Schaden raus, wie seine Mitkonkurrenten.

Schaden 14 (Körper) 28 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere Distanz

Magazingröße 18 Schuss / Leichte Munition

Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Lauf

Hemlock Burst AR

Anders, als die anderen Sturmgewehre, setzt die Hemlock Burst AR, wie der Name schon verrät, auf gezielte Feuerstöße. Dabei verschießt das Gewehr 3er-Salven. Dadurch lassen sich Gegner auf mittlerer Distanz effektiv ausschalten.

Schaden 18 (Körper) 34 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere Distanz

Magazingröße 18 Schuss / Schwere Munition

Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Lauf

Scharfschützengewehre

Auch bei Apex Legends dürfen die obligatorischen Scharfschützengewehre nicht fehlen. Sie haben zwar meist nur eine geringe Feuerrate, dafür richten sie aber massiven Schaden an und eignen sich hervorragend für große Distanzen.

Unsere Empfehlung: Kraber .50 CAL Sniper

Die Kraber ist das „mächtigste“ Scharfschützengewehr im Spiel und ist nicht ohne Grund mit der Seltenheitsstufe „Legendär“ klassifiziert. Ihr findet sie nur äußerst selten und zudem, benötigt sie auch noch Spezial-Munition, welche man separat im Spiel finden kann. Dementsprechend müsst ihr euch die beiliegenden zwei Magazine, mit je vier Schuss, gut einteilen. Ansonsten ist die Waffe mit dem absurden Schaden schon beim Fund komplett ausgestattet und bedarf keiner weiteren Optimierung.

Schaden 125 (Körper) 250 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere- und Große Distanz

Magazingröße 4 Schuss / Spezial-Munition

Aufwertbar durch Findet ihr schon voll ausgestattet

Triple Take

Die Triple Take ist ein ganz besonderes Scharfschützengewehr. Anders als seine Kollegen verschießt es nämlich drei Schüsse auf einmal. Die Feuerrate ist im Vergleich zur halbautomatischen G7 Scout geringer, dafür ist der Schaden um einiges höher. Ihr solltet stets darauf achten mit den drei Schüssen auf den Kopf zu zielen.

Schaden 69 (Körper) 138 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere- und große Distanz

Magazingröße 5 Schuss / Energie-Munition

Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Lauf

Hop Up für weniger Streuung

G7 Scout

Die eben schon kurz erwähnte G7 Scout ist vermutlich, rein vom Schaden betrachtet, das schwächste Glied in dieser Kategorie. Dafür braucht sie „nur“ leichte Munition und durch die halbautomatische Feuerrate, sowie den zehn Schuss im Magazin, muss auch nicht jeder Schuss auf Anhieb sitzen. Seid ihr also sowieso nicht so gut, wenn es um Scharfschützengewehre geht, könnte die G7 Scout eine gute Alternative sein.

Schaden 30 (Körper) 60 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere- und große Distanz

Magazingröße 10 Schuss / Leichte Munition

Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Hop Up

Longbow DMR

Ebenfalls halbautomatisch fällt auch das Longbow DMR aus. Vom Schaden her ist sie so das typische Scharfschützengewehr und richtet vor allem am Kopf genug Schaden an, um im besten Fall einen Gegner direkt aus den Latschen zu hauen. Zwar könnt ihr auch hier ruhig mal daneben schießen, anders als das G7 Scout müsst ihr allerdings nach fünf Schuss nachladen.

Schaden 55 (Körper) 110 (Kopf)

Empfohlene Reichweite Mittlere- und große Distanz

Magazingröße 5 Schuss / Schwere Munition

Aufwertbar durch Zielfernrohr

Magazin

Schaft

Hop Up für mehr Schaden im Bereich des Kopfes

Hier noch mal eine Übersicht aller Waffen:

Ein kleines Video zum Schluss

Abschließend wollen wir euch noch ein Video verlinken. Dieses ist für unseren Guide vor allem bei Punkt 3 (2:47) interessant. Dort spricht man nämlich über den Rückstoß der Waffen.