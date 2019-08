Mit dem Start der gamescom am heutigen Tag in Köln, gibt es auch neue Informationen und Videomaterial zu Pokémon Schwert und Pokémon Schild. Shigeru Ohmori, der Director der kommenden Pokémon-Games für Nintendo Switch, zeigt in einem neuen Gameplay-Video ein bisher noch nicht vorgestelltes Dorf in der Galar-Region. Passend dazu erläutert er auch einige weitere Details aus dem Spiel. So könnt ihr unter anderem auch einen Zug als Fortbewegungsmittel nutzen.

Doch seht am besten selbst:

Pokémon Schwert und Pokémon Schild erscheinen am 15. November 2019 exklusiv für die Nintendo Switch in Europa.

Quelle: Nintendo DE auf Youtube