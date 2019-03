Cuphead erscheint im April für die Nintendo Switch

Cuphead ist nicht nur brutal schwer, es war auch bisher eines der am meisten gefeierten Exklusivspiele der Xbox One. Am 18. April ändert sich das allerdings, denn dann wird Cuphead auf der Nintendo Switch erscheinen. Dies wurde am Mittwoch in Nintendos Nindies Showcase bekanntgegeben.

Erster Schritt von Microsoft?

In der Promo für das 2D-Action-Spiel sprach Nintendo sowohl dem Cuphead-Entwickler StudioMDHR, wie auch ihren „Freunden von Microsoft“ Dank aus. Schon im vergangenen Jahren haben beide Konzerne angefangen in bestimmten Bereichen, beispielsweise in Minecraft, an einem Strang zu ziehen. Könnte die Veröffentlichung von Cuphead ein weiterer Hinweis auf eine große Kooperation sein?

Cuphead – Fordernd und wunderschön

In unserem Test konnte Cuphead damals vollends überzeugen. Dabei wird das Spiel oft vom Schwierigkeitsgrad mit Dark Souls auf eine Stufe gestellt. In mehreren Bosskämpfen und wenigen Jump ’n‘ Run Levels, müsst ihr herausfordernde Passagen trotzen.

