In der kommenden Woche erscheint nicht nur Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition für die Nintendo Switch, sondern auch drei weitere Klassiker der Rollenspiel-Serie, die zum Download angeboten werden. Wie Square Enix nun bekannt gab werden Fans auch den Ursprung der legendären RPG-Reihe und die gesamte Erdrick-Trilogie in DRAGON QUEST, DRAGON QUEST II: Luminaries of the Legendary Line und DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation erleben, welche als einzelne digitale Downloads im Nintendo eShop erhältlich sein werden.

Die Kult-Trilogie von Erdrick beginnt im gefeierten DRAGON QUEST, in dem Spieler ihre epische Reise durch das historische Reich Alefgard als Nachfahre des tapferen Helden Erdricks, beginnen. DRAGON QUEST II: Luminaries of the Legendary Line spielt ein Jahrhundert später. Der junge Prinz von Midenhall muss sich auf den Weg machen, um die anderen beiden Nachkommen von Erdrick zu finden, damit sie gemeinsam den Bösewicht Hargon besiegen können. Im dritten und finalen Teil der Erdrick-Trilogie, DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation, reist der Spieler durch das Land Aliahan, in dem einem jungen Helden die unmögliche Aufgabe übertragen wurde, den Meister der Dunkelheit, Baramos, zu besiegen.

DRAGON QUEST, DRAGON QUEST II: Luminaries of the Legendary Line und DRAGON QUEST III: The Seeds of Salvation können ab dem 27. September 2019 einzeln im Nintendo eShop für Nintendo Switch gekauft werden.

Quelle: Square Enix