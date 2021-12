The Game Awards 2021 – Die wichtigsten Neuankündigungen im Überblick

Die Game Awards finden 2021 erstmals seit Covid 19 wieder als Publikumsveranstaltung statt. Wir verfolgen diese Veranstaltung mit echtem Show Charakter natürlich für euch und haben im Folgenden die bedeutendsten Neuankündigungen für euch zusammen gefasst. Und ja, auch der neue Sonic Film ist wichtig, wir bleiben in diesem Artikel allerdings bei den wichtigeren Spielen. Wenn euch die Gewinner der Awards interessieren geht es hier zu einem extra Artikel.

Star Wars Eclipse – Die Game Awards 2021 lieferten ein neues Star Wars Spiel

Mit Quantic Dream macht kein unbekanntes Studio Star Wars Fans Hoffnung auf einen echten Höhepunkt. Das Spiel soll das Erste sein, welches zur Zeit der High Republic spielt.

Wonder Women – Ein neues Spiel zur DC Heldin wurde auf den Game Awards 2021 angekündigt

DC und die Spieleoffensive des Marvel Konkurrenten gehen in die nächste Runde. Erstmals wurde ein Teaser zu einem kommenden Wonder Woman Spiel veröffentlicht.

Alan Wake 2 Game Awards 2021 Reveal Trailer

Remedy bringt Fans mit der überfälligen Ankündigung zu einem zweiten Alan Wake zum Jubeln. Es soll sich um ein Survival Horror Spiel handeln. Die gute Nachricht für Playstation Fans hierbei: Alan Wake 2 wird nicht Xbox Exclusiv. Allerdings wird es wohl ein NextGen Only Titel.

Slitterhead – Neuankündigung

Das japanische Bokeh Game Studio, hinter dem ein Macher des ersten Silent Hill steckt, hat ein neues Horror Game angekündigt. Wir wissen nicht genau, was man hier erwarten darf. Silent Hill Fans dürften jedoch hoffen wenn schon kein Silent Hill, dann doch wenigstens einen Ersatz zu bekommen, weshalb wir den Titel hier nicht ignorieren wollten.

Nightingale – Neuankündigung

Ein „Shared World Survival Crafting Game“ wurde uns hier während der Game Awards 2021 angekündigt. Was genau uns hier erwartet dürften wir bereits nächstes Jahr im Early Access auf PC erfahren.

Sonic Frontiers – Die Game Awards 2021 hatten einen Trailer

Eine Fortsetzung des stachligen Sega-Igels kommt. Dies ist bereits vor den Game Awards 2021 irgendwie klar gewesen. Neu ist allerdings der World Premiere Trailer, der Holiday 2022 als Release angibt.

Tchia – Ein neuer Trailer zum Playstation Exclusive

Ein hübsches Survival Adventure aus dem Hause Sony. Mit familienfreundlichem Karibik Look brachte das bereits zuvor bekannte Spiel auf den Game Awards 2021 ebenfalls einen neuen Trailer mit Release im Frühjahr 2022.

Suicide Squad: Kill the Justice League – Neues bei den Game Awards 2021

Dieser World Premiere Gameplay Trailer zum bereits angekündigten Suicide Squad Spiel von Rocksteady macht sicherlich nicht nur uns Lust auf mehr oder?

Forspoken – Mehr Bildmaterial zum heiß erwarteten Titel

Noch ein Titel, der nicht neu ist, aber bereits im Sommer mit den ersten großen Bildern Begehrlichkeiten wecken konnte. Nun bei den Game Awards 2021: Mehr Bilder, mehr Begehrlichkeiten für Playstation Spieler. Am 24. Mai 22 geht es los.

Star Trek Resurgence – Neues Star Trek Spiel

Trekkies bekommen ein neues Spiel, welches im Trailer an Telltale Spiele erinnerte. Mit Entscheidungen, Erleben und Storytelling. Was dabei wirklich heraus kommt muss sich natürlich erst zeigen. Vorsichtiger Optimismus für Star Trek Fans.

Rumbleverse

Ein erster Blick auf ein neues Rumble Game. Nun ja, mehr wissen wir auch noch nicht. Aber hey, es ist neu!

A Plague Tale: Requiem

Asobo präsentierte auf den Game Awards 2021 einen Gameplay Trailer zum heiß erwarteten Sequel zu A Plague Tale.

Crossfire X – Es lebt!

Nach einem Jahr fast vollständiger Ruhe bekam CrossfireX auf den Game Awards nun einen Release Termin. Der 10. Februar ist der Tag, an dem der Xbox Exclusive Titel erscheinen soll. Nach der letzten Verschiebung war eigentlich ein Release in diesem Jahr fest versprochen. Hoffen wir das Spiel wird besser, als die Kommunikation mit den Fans.

GTFO – Hardcore Shooter mit Shadow Drop der keiner ist

GTFO ist ein unglaublich schwerer Hardcore Shooter für PC. Der wurde nun per Shadow Drop released. So richtig aber auch nicht. Denn spielbar war er via Early Access schon lange. Legt euch wieder hin, ihr habt dementsprechend nichts verpasst.

Elden Ring – Ein neuer Trailer bei den Game Awards

Das Most Anticipated Game 2020 und 2021 hat ebenfalls einen neuen Trailer, den wir euch mit diesem Titel im Rücken nicht vorenthalten können.

ARC Raiders – Irgendwas zwischen Terminator und Horizon?

In einem Trailer hat Sich ARC Raiders gezeigt. Ein Action Open World Spiel, in dem man gegen bösartige Maschienen zu kämpfen scheint. Sieht interessant genug für die Watchlist aus. Für Xbox Series X und Playstation 5. Und mit Veteranen älterer Battlefield Teile sind die Entwickler hinter dem neuen Studio auf keinen Fall zu unterschätzen.

Was haben wir euch zu den Game Awards 2021 verschwiegen?

Nein, natürlich haben wir euch nichts bewusst verschwiegen. Wir waren bemüht euch alle Highlights und/oder echten News und Neuankündigungen der Game Awards 2021 zu liefern. Der Übersicht halber haben wir hierbei auf einige Titel verzichtet, die uns ohnehin ständig mit neuen Trailern überfluten. Um euch gezielt das Beste zu liefern. Auf der Strecke geblieben für diesen Artikel sind hierbei beispielsweise neue Trailer zu Saints Row oder Tiny Tinas Wonderland. Wenn ihr dennoch nachsehen wollt, was es sonst noch gab legen wir euch sehr den gesamten Game Awards 2021 Stream im Re-Live ans Herz, den ihr hier findet:

Quelle: The Game Awards