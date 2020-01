Nintendo hat heute den fünften und somit auch letzten Kämpfer des Fighters Pass für Super Smash Bros. Ultimate enthüllt. Ab dem 29. Januar 2020 darf nun auch Byleth als spielbarer Charakter, eigener Stage und elf Musiktiteln in dem Prügelspiel mitmischen. Byleth dürfte vor allem Fans von Fire Emblem: Three Houses ein Name sein, da er dort seinen großen Auftritt auf der Nintendo Switch hatte. Er wird als männliche und weibliche Version spielbar sein. Gameplay rund um den Helden seht ihr in folgendem Video:

Byleth ist bereits der 80. spielbare Charakter, der in Super Smash Bros. Ultimate den Ring betritt. Damit treffen mehr berühmte Kämpfer und Spielwelten aufeinander als jemals zuvor. Bereits in Fire Emblem: Three Houses haben Byleths Heldentaten den Ausgang zahlreicher Schlachten entschieden – nun können die Fähigkeiten des Magisters auch die Kämpfe in Super Smash Bros. Ultimate entscheidend beeinflussen. Alles hängt davon ab, wie strategisch geschickt die SpielerInnen seine defensiven und offensiven Techniken einsetzen. Mit ihm halten sie das Schwert des Schöpfers und drei weitere Heroenrelikte in ihren Händen, und im Kampf kommt es darauf an, den richtigen Moment für Angriff oder Verteidigung zu wählen.

Auf der neuen Stage, dem Kloster Garreg Mach, haben zahlreiche beliebte Charaktere aus Fire Emblem: Three Houses Gastauftritte: etwa Edelgard von den Schwarzen Adlern, Claude von den Goldenen Hirschen oder Dimitri von den Blauen Löwen. Die meisten von ihnen sind zudem als Geister auf einer neuen Geistertafel verfügbar. Darüber hinaus lässt eine neue Route im klassischen Modus – Erben des Emblems – die SpielerInnen mehrere Fire Emblem-Stages der Spielserie ganz neu erleben.

Auch ein neues Mii-Kämpfer-Kostüm, das an den Indie-Titel Cuphead angelehnt ist, wird ab 29. Januar erhältlich sein. Wer es kauft, erhält obendrein den neuen Musiktitel Floral Fury, der ursprünglich während des Boss-Kampfes gegen Nella Nelke zu hören war.

Quelle: Nintendo Deutschland