Die Disgaea-Reihe aus dem Hause NIS America genießt unter Fans echten Kultstatus und auch in Europa gewinnt die Reihe mehr und mehr Beliebtheit. Kürzlich ist mit Disgaea 6 Complete für PlayStation 4 der neueste Ableger der Reihe in Europa erschienen, den ihr in dieser Gewinnspiel-Woche mit etwas Glück gewinnen könnt.

Die Preise der Woche:

dreimal je eine Spielversion von Disgaea 6 Complete für PS4 (Update auf PS5-Version möglich)

Von der legendären Disgaea Serie kommt mit Disgaea 6 Complete endlich der neueste Teil nun auch für PS4 und erstmals auch auf PS5. Im Mittelpunkt von Disgea 6 Complete steht Zed, ein überheblicher Zombie, der gemeinsam mit seiner Schwester Bieko am unteren Ende der Netherworld-Rangliste steht. Gefahr ist im Verzug, als ein Gott der Zerstörung sein (Un-)Leben bedroht. Zed muss alle seine Kräfte sammeln! – seine einzigartige Fähigkeit Super Reincanation ist die einzige Möglichkeit, sich der Bedrohung entgegenzustellen. Auf seinem Weg verbündet er sich mit verdrehten und bunten Bewohner der Netherworld, stellt sich so mancher Herausforderung und findet schon bald heraus, ob sogar ein unsterblicher Hooligan wie er dem Schicksal trotzen kann.



Disgea 6 Complete verbindet ein düsteres Abenteuer mit einer mitfühlenden Story sowie unglaublich taktischen Kämpfen, inklusive völlig neuer Gameplay-Elemente, die so bislang in noch keinem Titel der Disgea-Reihe enthalten waren. Dank der neuen Features werden sich Frischlinge schnell in der Netherworld zurecht finden und auch alte Disgea-Hasen werden eine wahrlich bemerkenswerte und einzigartige Reise vor sich haben.

Neugierig? Dann könnt ihr jetzt eines der Spiele gewinnen. Alles was ihr dafür machen müsst ist uns eine Email zu schreiben mit einer Begründung warum ihr den Titel interessant findet und gern spielen möchtet. Sendet eure Mail an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt den Betreff „Abenteuer mit NIS America Sommer Gewinnspiel“. Zeit für eure Teilnahme besteht bis zum 14. August 2022 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und NIS America beziehungsweise Koch Media Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 14. August 2022 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an NIS America für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles