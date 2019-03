Apex Legends Battlepass startet heute – Alle Details zu Season 1

Bereits zum Release von Apex Legends war ein baldiger Start eines Live Services wie in Fortnite versprochen. Hierzu soll auch ein Apex Legends Battlepass gehören. Der startet noch heute, am 19. März, in die erste Season. Alle Details zum Apex Legends Battlepass und dessen Start haben wir im Folgenden für euch zusammengefasst.

Apex Legends Battlepass – Wann genau startet Season 1 in Deutschland?

Der Startschuß zu Season 1 des Apex Legends Battle Pass fällt am heutigen Dienstag, den 19. März um 18 Uhr deutscher Zeit (10 AM Pacific) und steht unter dem Motto „Wildes Grenzland“. Ab diesem Zeitpunkt könnt ihr euch über die kostenlosen Inhalte der Season 1 folgendes freispielen, auch ohne den Apex Legends Battlepass zu kaufen:

1 Wildes Grenzland Skin

5 Apex Packs

18 Wildes Grenzland Statistik Tracker

So viel kostet der Battle Pass für Apex Legends

Kauft ihr hingegen den Battlepass zur ersten Season., dann warten gleich zu Beginn je ein Skin für Wraith, Lifeline und Mirage auf euch. Außerdem die klassischen 100 Stufen Grind, die sich seit Fortnite irgendwie eingebürgert haben. Hier enthalten sind ebenfalls Apex Packs verschiedener Gütegrade, unzähligen Calling Cards, Tracker, Waffenskins und dergleichen. Auch Charakterskins und EP-Booster enthält der Pass.

Kosten soll der Apex Legends Battlepass 950 Apex Coins, was knapp 10 Euro entspricht. Spielt ihr diesen komplett durch, dann habt ihr außerdem die Möglichkeit den Battlepass der zweiten Season gleich mit zu finanzieren. Die benötigten Apex Coins befinden sich mit im Battlepass verteilt.

Für wesentlich kostspieligere 2800 Apex Coins erhaltet ihr außerdem eine Option, der die Freischaltung der ersten 25 Level gleich mit liefert. Kauft ihr den Season Pass erst im Laufe der ersten Saison gilt dasselbe, wie in anderen Genre-Vertretern: Eure Stufen werden nachträglich bis zur aktuellen Stufe freigeschaltet.

Quelle: EA / Apex Legends