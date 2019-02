Sekiro: Shadows Die Twice: Neuer Trailer zeigt Lady Butterfly

Im März erscheinen vielversprechende Titel. Einer davon dürfte auch Sekiro: Shadows Die Twice aus dem Hause Activision sein. Umso weniger verwunderlich ist es, dass der Publisher uns knapp einen Monat vor Release Lust auf mehr machen möchte. Dementsprechend veröffentlichte man jetzt einen Trailer, welcher mit Lady Butterfly vermutlich einen der Bosse im Spiel zeigt.

Trailer

Dieses Video ansehen auf YouTube

Sekiro: Shadows Die Twice erscheint am 22. März für Xbox One und PlayStation 4.

Quelle