One Piece World Seeker: Neuer Trailer stellt Karma-System und Welt vor

Mit One Piece World Seeker dürfte eine der heißesten Videospieladaptionen zu einem Anime erscheinen. Dabei verspricht der Titel eine offene Spielwelt. Außerdem wird von einem Karma-System gesprochen, mit welchem ihr nicht nur neue Nebenmissionen freischaltet, sondern auch die Verbundenheit zu Monkey D. Ruffys Freunde und Rivalen stärkt. Bandai Namco Entertainment hat hierfür ein neues Video veröffentlicht, welches wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Video

One Piece World Seeker erscheint hierzulande am 15. März für Xbox One, PlayStation 4 und PC.

