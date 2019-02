Devil May Cry 5: HYDE Collaboration Trailer jetzt auch in einer extended Version veröffentlicht

Es ist gut zwei Monate her, da veröffentlichte Capcom zum zukünftigen Actionhit Devil May Cry 5 in Kollaboration mit der Band HYDE. Jetzt hat man diesen Trailer in einer extended Version erneut veröffentlicht.

Trailer

Der Song in dem Trailer heißt übrigens Mad Qualia und stammt, wie oben schon erwähnt, von der Band HYDE.

Devil May Cry 5 erscheint am 8. März für die Xbox One, PlayStation 4 und dem PC.

