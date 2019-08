Capcom veröffentlicht heute zum Start der gamescom in Köln einen neuen Trailer sowie ein begleitendes Update-Video der Entwickler, in dem neue Details zu Monster Hunter World: Iceborne, enthüllt werden. Die Videos verraten Neues zu wiederkehrenden und neuen Monstern, darunter der mysteriöse Drachenälteste Velkhana, der in Iceborne erstmals in der Monster Hunter-Serie auftritt.

Zudem gibt es einen Ausblick auf neue Optionen, die Spieler dabei unterstützen, das Hauptspiel Monster Hunter: World abzuschließen und anderen Huntern auf ihrem Weg zu den Inhalten von Iceborne zu helfen.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Dieses Video ansehen auf YouTube

Die kommende Erweiterung Iceborne erscheint weltweit am 6. September 2019 für PlayStation 4 und die Xbox One.

Zum Spielen von Iceborne wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Einige Gameplay-Optionen wie die Schleuder- und Waffen-Updates sind sofort nach der Installation für alle Spieler verfügbar; die neue Story und Quests stehen Spielern in Iceborne ab Jägerrang 16 und nach Abschluss der Hauptstory offen.

Quelle: Capcom