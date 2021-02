Tolle Nachrichten für Besitzer(innen) einer Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox One Series X|S: Crash Bandicoot 4: It’s About Time erscheint auch für diese genannten Systeme. Seit 25 Jahren lässt der allseits beliebte orange Beuteldachs seine Fans durch zahlreiche Abenteuer wirbeln, springen und wumpen und feiert dies jetzt mit einer großen Party: Das Silberjubiläum beginnt am 12. März mit der Veröffentlichung von Crash Bandicoot 4: It’s About Time – der wahren Fortsetzung der klassischen Crash Bandicoot-Trilogie aus den 1990ern und dem ersten komplett neuen Spiel der Reihe seit mehr als einem Jahrzehnt – für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

Das Entwicklerteam von Toys for Bob hat mit Hochdruck an Crash Bandicoot 4: It’s About Time für die neuen Plattformen gearbeitet. Fans, die das Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S spielen möchten, können sich auf eine unfassbar scharfe Grafik in 4K-Auflösung mit 60 FPS freuen. Außerdem kommen die Spieler auf beiden Next-Gen-Plattformen in den Genuss kürzerer Ladezeiten, damit sie sich schneller in einer – dank 3D-Sound noch immersiveren Atmosphäre – als je zuvor auf die Wumpas stürzen können.

Spieler, die Crash Bandicoot 4: It’s About Time für die PlayStation 4 oder Xbox One kaufen oder bereits besitzen, erhalten das Next-Gen-Upgrade innerhalb der Konsolenfamilie sogar kostenlos (außer in Japan). Dabei können die gespeicherten Daten auf die neue Konsole übertragen werden. Vor allem Besitzern einer PlayStation 5 steht dank DualSense Wireless-Controller ein besonderes Erlebnis bevor: Dank adaptiver Trigger können die Spieler die Wucht von Cortex‘ DNA veränderndem Blaster und Tawnas Hakenschuss bis in die Fingerspitzen fühlen. Mit der Activity Card-Funktion erhalten die Spieler auf PlayStation 5 zudem eine Übersicht ihrer Fortschritte in den unterschiedlichen Dimensionen des Spiels und können so ihre Ziele leicht im Blick behalten.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheint mit einer UVP von 69,99 €. Vorbestellungen für Nintendo Switch (UVP 44,99 €) sind in einigen Regionen schon heute im Nintendo eShop möglich.

Quelle: PM Activision Blizzard