Jump and Run-Fans mit einer Nintendo Switch dürfen sich über baldigen Nachschub freuen. Wie die Playful Studios heute bestätigten wird die Nintendo Switch-Version von New Super Lucky’s Tale am 08. November 2019 in Europa erscheinen. Passend dazu wurde auch ein neues Video zum Hüpfspiel veröffentlicht:

Quelle: Playful Studios