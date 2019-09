Zum neuen Rollenspiel Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout aus dem Hause Koei Tecmo erschien auf dem Youtube Kanal von Playstation Japan ein neues Video. In Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout geht es um ein Mädchen, welches mit ihren Freunden auf der Suche nach den wichtigen Dingen im Leben ist. Der Titel erscheint in Europa am 01.11.2019 für die Nintendo Switch, die Sony Playstation 4 und auf Steam.

