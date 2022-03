Saber Interactive hat heute einen neuen Trailer zum Sci-Fi-Racer Redout 2 veröffentlicht, der im Laufe diesen Jahres für Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 sowie PlayStation 5 erscheinen soll. In dem Racer erwarten euch pfeilschnelle Rennen mit Highspeed-Boliden, die an gute alte WipeOut und F-Zero-Zeiten erinnern:

Quelle: PM Saber Interactive