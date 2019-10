An diesem Freitag fliegen wieder die Fäuste in Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch. Dank unserer Freunde von Nintendo Switch 4-ever auf Facebook, findet ein neues Turnier in dem beliebten Prügelspiel statt. Auch diesmal gibt es drei tolle Preise von Nintendo Deutschland in dem Turnier zu gewinnen, sodass sich die Teilnahme direkt doppelt lohnt.

Wie gewohnt müsst ihr euch für die Teilnahme in der jeweiligen Veranstaltung anmelden und zusätzlich ein Mitglied der Nintendo Switch 4 Ever-Gruppe auf Facebook sein.

Startzeitpunkt des Turnieres ist diesen Freitag um 20:30 Uhr und die Regeln werden in der zugehörigen Veranstaltung bekannt gegeben.

Wir wünschen euch ganz viel Erfolg und die nötige Durchschlagskraft im Turnier!