Ubisoft hat am Wochenende zum kommenden Mario + Rabbids Sparks of Hope einige neue Informationen sowie neues Videomaterial veröffentlicht. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Rayman in der dritten Erweiterung des Spiels die Hauptrolle spielen wird.

Im neuen Gameplay-Video müssen Mario und seine Freunde den Planeten Terra Flora vor der ebenso bösen wie geheimnisvollen Misera retten. Dafür werden sie gegen Feinde kämpfen und sich dem Wiggler stellen, der unter Miseras bösem Einfluss steht. Der Ausschnitt zeigt eine neue, lebendige Welt sowie all die verschiedenen Moves, Kombos und Aktionen, die den Spieler:innen zur Verfügung stehen. Es werden auch alle besonderen Fähigkeiten gezeigt, die die Sparks im Kampf bieten, denn dieser Bosskampf verspricht ein weiterer unvergesslicher Moment in Mario + Rabbids Sparks of Hope zu werden. Das vollständige Gameplay-Video ist hier verfügbar:

Der Titel soll am 20. Oktober 2022 exklusiv für Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: PM Ubisoft