Demnächst darf auch auf der Nintendo Switch gebaut werden! Am 15. Februar erscheint Constructor Plus, die Fortsetzung und Erweiterung des schwarzhumorigen City-Building-Simulators und Klassikers von 1997, für die Nintendo Switch. Spieler, die Constructor HD besitzen, können im ersten Monat zum Treuepreis von nur 10 Euro auf Constructor Plus upgraden.

Passend zur Ankündigung hat System 3 auch einen Trailer zum Spiel veröffentlicht:

Ende Februar erscheint Constructor Plus auch für PlayStation 4 und Xbox One.

Quelle: System 3