Mit Daemon X Machina hat Nintendo einen außergewöhnlichen Action-Titel kürzlich für die Nintendo Switch veröffentlicht. In dem von Marvelous entwickelten Mech-Abenteuer beweist ihr euch in adrenalinhaltigen Schlachten während der Solokampagne oder zieht in hitzige Mehrspielerschlachten für bis zu vier Spieler. Seid ihr neugierig geworden? Dann habt ihr hier die Chance eines von drei Gewinnspielpaketen zu gewinnen, die uns von Nintendo Deutschland bereit gestellt wurden.

Das sind die Preise:

je eines von drei Gewinnpaketen mit einem Exemplar von Daemon X Machina für die Nintendo Switch, einem Metallschild zum Spiel und einer Audio CD mit fünf Musikstücken aus Daemon X Machina

Daemon X Machina

Daemon X Machina ist ein neues, rasantes Mecha-Action-Spiel von Kenichiro Tsukuda, der sich in der Vergangenheit unter anderem für die Armored Core-Reihe verantwortlich zeigte. An Bord des Arsenal-Kampfanzugs müssen Spieler in diversen Missionen alles daran setzen, die Pläne ihrer Gegner zu vereiteln. Der Arsenal kann mit einer Reihe an Waffen ausgestattet werden, darunter auch Waffen, die bei gefallenen Gegnern gefunden wurden. Die Waffen lassen sich beliebig auswechseln und bieten dem Spieler so die Flexibilität, seine Strategie an jede Situation anzupassen.

• Die Charakter-Designs stammen aus der Feder von Yusuke Kozaki, der bereits an „Fire Emblem Awakening“ und „Fire Emblem Fates“ arbeitete.

• Die Mecha-Konzept-Designs wurden von Herrn Kawamori geschaffen, der auch an der „Armored Core“-Reihe und der „The Super Dimension Fortress Macross“-Serie beteiligt war.

• Die Arsenals können sowohl in der Luft als auch am Boden frei kämpfen.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Wir möchten in dieser Aktion von euch erfahren, welcher Aspekt von einem Mech euch am meisten fasziniert. Begründet eure Wahl bitte mit zwei bis drei Sätzen und sendet diese mit dem Betreff „Daemon X Machina“ an Chris“at“gamezgeneration.de. Zeit für Die Teilnahme habt ihr bis Mittwoch, den 02. Oktober 2019 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Gewinnspielkooperation