Auch wenn es für Fans keine gute Nachricht ist: Clementines Reise nähert sich ihrem Ende. Nachdem Skybound kürzlich Episode drei „Broken Toys“ der letzten Staffel veröffentlicht hat, warten Spieler voller Spannung auf das große Finale von The Walking Dead – The Telltale Series, das am 26. März erscheint. Doch nicht nur das: Am selben Tag wird die abschließende Staffel auch als Retail-Version für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheinen.

Einen Preis für die Komplettbox konnte man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Dafür gibt es aber die Packshots der amerikanischen Spielversionen zu bestaunen:

Quelle: PM Marchsreiter