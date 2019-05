Wie nun bekannt wurde, wird Microsoft auf seiner E3-Pressekonferenz 14 Spiele präsentieren. Dies wurde nun offiziell von Phil Spencer, seines Zeichens Head of Xbox, bestätigt. Darunter sollen potenzielle Hits wie Halo Infinite, Gears 5, Battletoads oder auch Ori and the Will of the Wisps sein.

Über die weiteren Spiele kann man im aktuellen Moment nur spekulieren. Möglich ist auch, dass Microsoft auch Neuigkeiten zu bereits erschienenen Spielen wie beispielsweise Minecraft präsentieren wird. Die E3-Pressekonferenz von Microsoft wird am 09. Juni 2019 um 22 Uhr MEZ stattfinden und wird unter anderem auf Youtube und Twitch übertragen.

Quelle: Microsoft