Mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury veröffentlicht Nintendo das erste große Spielehighlight für Nintendo Switch im Jahr 2021. In dem Remake des Nintendo Wii U-Klassikers dürft ihr euch auf ein erstklassiges 3D Jump and Run freuen, welches auf der Hybridkonsole Nintendo Switch um zahlreiche coole Features erweitert wurde. Das größte neue Spielelement ist dabei natürlich der brandneue Spielmodus Bowser’s Fury. Hier tritt unser Lieblingsklempner Mario ein neues Abenteuer an, bei dem er tatkräftige Unterstützung von Bowser Junior erhält. Gemeinsam wollen sie einen entfesselten Bowser stoppen, der größer, mächtiger und furchteinflößender als jemals zuvor ist. In freundlicher Zusammenarbeit mit Nintendo Deutschland dürfen wir drei Exemplare des Spiels unter allen Teilnehmer(innen) dieser Gewinnaktion verlosen. Was ihr dafür tun müsst? Das verraten wir euch in den folgenden Absätzen.

Die Preise:

dreimal je eine Spielversion von Super Mario 3D World + Bowser’s Fury für Nintendo Switch

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil

Für eine Teilnahme an unserer Gewinnaktion, wollen wir diesmal von euch wissen, was euer ganz persönliches Lieblingsitem aus Super Mario 3D World + Bowser’s Fury ist, mit dem ihr Mario und seine Freunde auf ihr Abenteuer senden würdet? Eine kleine Auswahl an Items, haben wir an dieser Stelle für euch zusammengestellt:

In Super Mario 3D World können Mario und seine Freunde auf zahlreiche coole Items zurückgreifen. Mit dem Maxi-Pilz wachsen sie zu einer stattlichen Größe heran und können alles und jeden plätten. Mit der Feuerblume könnt ihr Feuerbälle werfen und die Doppelkirsche verdoppelt sogar euren Charakter. Dank der Glocke könnt ihr in ein Katzenkostüm schlüpfen und somit sogar an Wänden und anderen Objekten emporkraxeln, während ihr euch mit dem Tanooki-Blatt in einen Waschbären verwandelt.

Nennt uns bitte euer Lieblingsitem und begründet eure Wahl mit einer kurzen Erklärung. Teilt uns eure Antwort via E-Mail mit und sendet diese mit dem Betreff: „Super Mario 3D World + Bowsers Fury Gewinnspiel“ bis Freitag, den 19. Februar 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 19. Februar 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles