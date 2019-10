Dragon Ball FighterZ: Neue Screenshots von Broly aus Dragon Ball Super aufgetaucht

Dragon Ball FighterZ ist bereits an einem Stadium angekommen, wo sich langsam der bereits zweite FighterZ Pass dem Ende nähert. Erst im September wurde das Roster des Kampfspiels durch den vorletzten Charakter des zweiten Passes Super Saiyajin Blue Gogeta erweitert und erfreute sich seither großer Beliebtheit der Spieler. Super Saiyajin Blue Gogeta hatte seinen ersten Auftritt in dem neuesten Dragon Ball-Film „Dragon Ball Super: Broly“ in welchem es um die Rückkehr des legendären Saiyajins Broly geht. Damit ihr das Duell des Fusionskriegers und des legendären Saiyajin auch nachspielen könnt, ist mit Broly bereits der nächste Kämpfer angekündigt worden. Zugleich wird dieser aber auch den zweiten FighterZ Pass komplettieren. Ob es weitere Charaktere oder gar einen dritten Pass geben wird, ist bis hierhin noch nicht bekannt.

Neue Screenshots zu Broly (DBS)

Quelle