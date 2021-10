Mit WarioWare: Get it Together! ist vor wenigen Wochen der neueste Ableger der abgedrehten Mikrospiel-Reihe auf Nintendo Switch erschienen. Das Debüt auf Nintendos‘ Hybridkonsole besticht mit neuen Ideen und einem kooperativen Zweispielermodus, sodass eure Lachmuskeln gleich doppelt beansprucht werden. In unserem Testbericht zum Spiel erklären wir euch alle wichtigen Details rund um das irrwitzige Partyspiel für eure Nintendo Switch. Passend zum kürzlich veröffentlichten Testbericht, dürfen wir in diesem Gewinnspiel drei Exemplare von WarioWare: Get it Together! unter allen Teilnehmern verlosen.

Die Preise:

– dreimal je ein Exemplar von WarioWare: Get it Together! für Nintendo Switch in der Handelsversion

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

WarioWare begeistert seit vielen Jahren die Ninendo-Fans. Gemeinsam mit Wario und seinen Freunden erlebt man in der Spielreihe Mikrospiele im Dauertakt und kann sich immer neuen Herausforderungen in Sekundenschnelle stellen. Perfekt also für eine kurze Gaming-Session auf dem Sofa oder dank der Nintendo Switch auch unterwegs. Daher wollen wir von euch wissen, was euer ganz persönlich coolster Moment rund um die Spielereihe bisher war. Wenn ihr bisher noch keinen Kontakt mit der WarioWare-Reihe hattet, könnt ihr zu WarioWare: Get it Together! im Nintendo eShop auch eine kostenlose Demo zum Spiel herunterladen und ausprobieren.

Teilt uns euren Moment in zwei bis drei Sätzen mit und sendet diese an Chris“at“gamezgeneration.de mit dem Betreff „WarioWare Gewinnspiel“. Zeit für die Teilnahme habt ihr bis zu Sonntag, den 17. Oktober 2021 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 17. Oktober 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.