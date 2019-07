Neuer Glitch lässt euch unendlich Krog-Samen in The Legend of Zelda Breath of the Wild sammeln

Vor gut einem Jahr gab es in The Legend of Zelda: Breath of the Wild die Möglichkeit, sich mit einem Glitch unzählige Krog-Samen zu sammeln. Nintendo wurde recht schnell darauf aufmerksam und hat diesen Fehler kurzerhand beseitigt. Jetzt gibt es aber eine neue Möglichkeit, um sich die Jagd nach den 900 Samen ein wenig zu erleichtern. Dafür möchten wir hier zum einen eine Anleitung verlinken und zum anderen auch ein Video, welches den Glitch in seiner Funktionalität zeigt.

