Capcom hat im Rahmen des digitalen „Resident Evil Showcase“-Events neue Details zum mit Spannung erwarteten Survival-Horror-Erlebnis Resident Evil Village, dem achten Kapitel der erfolgreichen Resident Evil-Serie, bekanntgegeben. Wie Capcom bestätigt, wird Resident Evil Village am 7. Mai 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X und PC (über Steam) sowie PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Resident Evil Village verfügt über eine Upgrade-Möglichkeit von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 und unterstützt Smart Delivery für die Xbox Series X|S und Xbox One. Zusätzlich wird es eine spezielle Demo zum Spiel geben, die ab sofort auf der PlayStation 5 verfügbar ist. Dazu wurde beim Event erstmals ausführliches Gameplay-Material gezeigt und zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Reihe mit Resident Evil Re:Verse zusätzlich ein neues, kostenloses Mehrspielererlebnis angekündigt, welches in Resident Evil Village enthalten ist.

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie, das im März 2021 beginnt, hat Capcom bekanntgegeben, dass Resident Evil Village Zugang zu dem kostenlosen Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse ermöglichen wird. In diesem Dankeschön an alle treuen Fans treffen beliebte Resident Evil Charaktere in 4 bis 6-Spieler Deathmatches in bekannten Resident Evil Spielwelten gegeneinander an. Spieler können aus dem All-Star-Kader sowohl Menschen als auch Biowaffen mit jeweils eigenen Fähigkeiten wählen.

Quelle: PM Capcom