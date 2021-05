Passend zum bevorstehenden Pfingstwochenende könnt ihr in Mario Kart 8 Deluxe wieder die Motoren aufheulen lassen und richtig Gas geben. Unsere Freunde von der Facebook-Gruppe Nintendo Switch 4-ever veranstalten an diesem Sonntag ein neues Turnier in dem Fun-Racer bei dem ihr eines von drei coolen Nintendo Switch-Games abstauben könnt. So könnt ihr mit etwas Glück und Können beispielsweise New Pokémon Snap oder auch Miitopia als Siegprämie einheimsen.

Alle Details zum Turnier findet ihr wie immer hier.

Wichtig: Für eine Teilnahme am Turnier, müsst ihr Mitglied in der dazugehörigen Facebook-Gruppe sein. Hier geht es zur Nintendo Switch 4-ever Gruppe auf Facebook.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg bei der möglichen Teilnahme.